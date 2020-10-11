【結婚10周年】方健儀孖老公住露營車慶祝 感恩天公作美 (21:23)

方健儀和老公洪楚恒昨日結婚10周年，她於社交平台分享當日結婚的熱鬧場面外，原來二人已計劃好慶祝節目，就是到郊外入住她夢寐以求的露營車，令其開心不已。

方健儀留言：「十年，選擇走進我倆都喜歡的大自然。🌱🌿☘️🍀🍃 第一次住夢寐以求的露營車，雖然唔似外國咁揸住架RV穿州過省，但可以喺車上住一晚，睇吓片綠色，心曠神怡啊啊啊啊啊！露營車最正係無敵天窗，夜晚可以攤喺張床度睇星星。另一邊有個『內艙』可以瞓多三個人。架車有自己洗手間浴室，客廳有張超大枱，揭起塊板，嘩哈哈哈哈.....原來係電動麻雀枱，我冇打麻雀十年都忍唔住㩒佢兩下，🀄️🀄️🀄️🀄️。感恩天公做美，天氣好好。我們不需要禮物，因為日落、日出、晚霞、晨曦、藍天、白雲......已是最好的結婚周年紀念品。

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（即時娛樂）