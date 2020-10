何廣沛、張彥博、羅天宇及郭子豪因為合作劇集《跳躍生命線》而成為好友,更有「跳躍F4」稱號,甚受觀眾愛戴。今個月是羅天宇(10月1日)33歲生日及張彥博(10月5日)40歲生日,四子相約慶祝甚開心。

張彥博留言:「📸本書又寫左(咗)一頁喇 記載住我地(哋)既(嘅)成長經歷~ Thx bro~🎂 Keep running~ I believe We can Fly~ ~Oct 2020 Four Four Four Four~」

(即時娛樂)