麥明詩日前出席無綫前公關於尖沙嘴帝苑酒店舉行的婚宴,由於該酒店有員工確診新冠肺炎,當日有份出席人士皆有接受檢測,而麥明詩事後在社交網貼相,表示自己的檢測結果呈陰性。

相關新聞:鬆一口氣 徐榮周家怡檢測呈陰性

麥明詩看來對此事抱輕鬆態度,剛在社交平台分享行山照片,以背心短褲Look示人,但留意到她的衣著打扮,跟之前扮「Laughing哥」謝天華單手攀石的帖文一樣,看來並不是新相。麥明詩留言:「Training your abs give you good looks, but training your heart gives you a good life.」大致意思是鍛煉腹肌可以使你長相好看,但是鍛煉心臟可以使你有美好的生活。

(即時娛樂)