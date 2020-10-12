【專訪】李綺雯盧頌恩黎紀君疫市營商 探討咖啡店行業 (20:41)

李綺雯（𡃁妹）、盧頌恩（妹頭）及黎紀君，最近合作主持香港開電視節目《開間咖啡店》，三人走訪多間咖啡店，探討調製咖啡及做生意學問，由於她們本身皆有經營生意，鏡頭前後份外投契，不時大談生意經。

𡃁妹經營公關宣傳服務，妹頭開按摩店，黎紀君則是蛋糕店老闆娘。對於開咖啡店的睇法，現年26歲的黎紀君計劃30歲前闖出香港，去台灣開蛋糕咖啡店，她說：「聽講台灣的咖啡市場比較大，我已經開始找合伙人，鋪排培訓人才擴展業務。」

𡃁妹和妹頭期待節目添食，屆時可以跟黎紀君去台灣拍攝。𡃁妹也贊成開咖啡店，她說：「我覺得香港好需要多些地方，讓人可以靜靜思考、喘息，去洗滌心靈。」妹頭更提議按摩與飲咖啡結合，皆是搵錢出路，或者在按摩店內開闢一個地方，讓顧客自製手沖咖啡。

對於疫情持續肆虐，各種生意皆受考驗。妹頭的按摩店原來開業了兩個月，隨後停業逾50日，未回本先蝕錢，「無辦法，最肉赤是按摩師傅停工冇收入，最近預訂服務開始恢復，師傅們充足力量開工，我不心急追生意，慢慢來」。黎紀君的蛋糕生意就有賺冇蝕，因為就算疫情下取消派對，大家仍會在家食蛋糕，故多了客戶要求送貨。𡃁妹則指公關宣傳服務起初受影響，不過香港人識變通，現在會向網路方面尋找商機。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）