【不一樣的36歲生日】鄭融上山睇日出 歌迷贈驚喜禮物 (13:54)

鄭融的36歲生日，除了看日出外，還跟好友薛凱琪見面，而歌迷則助養了毛孩。（大會提供）

鄭融日前（10日）度過36歲生日，今年生日鄭融沒有大事慶祝，反而是上山看日出，為自己在這個生日留下美麗回憶。鄭融表示不想家人和朋友花費為她慶祝，尤其今年在疫情下，一切從簡跟家人朋友敘舊見面已感滿足。

她說：「有個行動想在自己生日時送給自己，就是上山看日出，第一自己從未試過，好想在這大日子留下美麗回憶，我由凌晨4點半起牀，同朋友出發摸黑行上山，途中漆黑一片時候，見到好多綠色眼睛閃吓閃吓，個心即刻離一離，原來是野豬和野狗，過程都幾驚險，但最後順利準時去到望日出位置，在海邊望住太陽升起來時，好震撼和感動！

另外今年收到一份好意外禮物，原來歌迷會為我助養一隻在保護遺棄動物協會裏面的狗仔，牠叫仔仔。這位雙目失明的小毛孩，是我在協會做義工時已認識，亦都有跟牠玩過，有能力將自己幸福分享出去，是非常好的禮物及慶祝方法，感恩歌迷這麼有心！

在疫情關係，我和好友薛凱琪原來半年沒見過面，以往我們每年會互相跟對方吃生日飯慶祝，今年生日見面，大家好感慨但又開心，我們珍惜彼此友誼，因為能夠出來見面食飯傾偈，已是一件幸福的事。至於生日願望，我希望自己和家人、朋友身體健康，自己亦會繼續努力工作，來報答愛惜我的人。」

（即時娛樂）