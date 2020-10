next

劉鑾雄(大劉)和舊愛呂麗君(現名:呂姵霖)育有一對仔女,包括快滿18歲女兒劉秀盈(Zoe)和10歲兒子劉子鋒,大劉和呂麗君於2014年分手。快滿18歲的Zoe,喜歡彈結他及跳芭蕾舞,昨晚她在Instagram罕有貼出她和父親大劉珍貴舊照,相中的她當年只有5歲,她輕撫父親面頰,大劉亦一臉滿足,Zoe表示:「Happy Father and Daughter day.」Zoe還寫了有關這張父女溫馨合照的故事,最後還hashtag了「I love my dad」和「I love my family」﹗

(即時娛樂)