今天是林子祥(阿Lam)的73歲生日,囝囝林德信(Alex)在社交網貼了阿Lam抱住只有7個月大的Alex合照,照片攝於1985年,相中Alex「喊咁口」樣子,十分搞笑,他寫道:「Happy birthday @lamusique_lamusic !!!oh this is me 7 months old!」

早前Alex曾透露會在家食飯慶祝父親生日,並爆對方想吃漢堡包,結果壽星願望成真。今日阿Lam在家中跟太太葉蒨文、囝囝Alex及外母食大餐慶生,看到滿枱美食,當然包括阿Lam最想吃的漢堡包,實行齊齊大快朵頤。

