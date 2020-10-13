【由黃毛丫頭變人妻人母】楊千嬅拍紀錄片 記下心路歷程 (13:40)

有傳在今年12月假紅館舉行演唱會﹑慶祝入行25年的楊千嬅，為了回顧過去，由一個黄毛丫頭變成人妻和人母，這些年的心路歷程，希望大家成為她的見證，她為自己特製一本影像紀念冊，紀錄了她每一個重要時刻，讓她回望過去，重拾工作上的初心，更懂得珍惜現在所擁有的一切！

「楊千嬅 I．II．III MY STORY」是一部屬於楊千嬅的個人紀錄片，該片花了1年時間攝製，由巡迴演唱會開始，每一站也紀錄了千嬅的足跡，該片將於本月17日在數碼港一間戲院首播，之後會安排2場粉絲場，及透過網上平台播映。

是次由好友Jason拍攝製作，片中訪問了千嬅最親的家人，還有多位昔日圈中戰友，及一些圈外好友，他們的出現令千嬅重新認識自己，到底他們眼中的楊千嬅是個怎樣的人？在每一個階段，千嬅也有不同心態，經歷令人成長，家庭與事業並存，她感激家人成為最強後盾！

楊千嬅認為藝人不能自己成就自己，她沒有辦法令每個人認同自己，她以平常心面對一切，成長每個階段，令她有所得著，上天給予挫敗，是讓她有所領悟，她堅持自己，那怕一天只有一個觀眾，她也會繼續唱下去，她要把握現在，好好珍惜現今一刻。

製作人Jason是千嬅相識多年的好友，在拍攝過程中，他以楊千嬅踏入社會工作，分3個階段為紀實片骨幹，包括：千嬅初出茅廬的勇闖世界、踏入人生另一個階段，婚姻幸褔過二人世界、擁有愛情結晶品，成為人母，變成三人世界，這是大家對楊千嬅的一個重要見證。

（即時娛樂）