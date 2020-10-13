【患癌妻全身水腫情况嚴重 】林子博誓操弗身形 跟老婆再影婚照 (15:18)

林子博昨晚在fb貼了那些年弗爆照片及現時脹爆身形照片，他承諾會操弗身形，再跟愛妻影婚照。（林子博fb圖片）

林子博愛妻董燕君（Shirley）去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，先後接受過電療與化療，月前身體狀况急劇惡化，癌細胞擴散，進食困難。不過Shirley並無放棄，想嘗試「免疫細胞治療」，但費用昂貴，林子博公開籌醫藥費，籌得初步治療費用，並於上周打了第一針治療。

子博接受傳媒訪問時透露，太太周四要再入院，因為全身水腫情况嚴重，待醫生檢查後要為她轉藥，入院前再打第二支針。

另外，子博昨晚在facebook貼了那些年的弗爆照片，和現時大叔身形對比照，他寫道：「太太因為全身皮膚乾燥爆坼，所以最近我每日都會keep住幫佢搽潤膚膏，今（昨）晚閂埋房門幫老婆搽cream，搽完對腳之後.....

我：老婆，你『𢲡』高件衫~~俾我幫你搽身吖！

太太：老公～唔使喇！我自己嚟啦！

我：點解呀？

太太：我而家身型好肉酸，唔想俾你見到呀！

我：吓？近年我呢副慘不忍睹嘅身型，妳都冇嫌棄過......我不知幾幸福啦！

（老婆～妳放心！我一定會減肥成功，返去當年溝妳嗰陣嘅身型，我哋再影婚紗相。我哋一齊加油！）」

（即時娛樂）