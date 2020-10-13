【《麥路人》慈善場】郭富城驚喜現身 籲社會關愛共融 (17:18)

由郭富城、楊千嬅、張達明和萬梓良等演出的電影《麥路人》，上映3星期口碑載道，票房直衝800萬元。郭富城的國際慈善基金於上周末及周日舉辦慈善場，安排予罕見病團體、義工、基層家庭、殘疾人士及照顧者們分享。城城聯同導演黃慶勳驚喜現身，為他們打氣，希望在逆境中為大家提供娛樂及帶來鼓勵。

放映後，現場有社工分享心情時一度哽咽，表示從電影中看到很多平常生活中會遇到的問題，非常有共鳴，感同身受。觀眾中有傷健人士亦指，電影提醒大家在逆境下保持堅強、熱誠及愛心，希望社會各階層人士能關注到基層存在的價值及意義，達致相協共融的社會。

城城說：「《麥路人》的故事雖然較為傷感，但每個角色都沒有放棄生存的信念，大家在困境中亦互相扶持，為改變生活而堅持，這就是電影希望能呈現出的信息。」他希望大家可以抱住這份正能量，積極面對人生，努力展開人生光輝一頁的同時，不忘幫助有需要的人，合力創造關愛共融社會。

城城請電影公司派發電影迷你雙面小海報，慈善場各受眾均感開心，並手持海報來個大合照，氣氛熱鬧。《麥路人》上映超過3周，口碑很好，加上電影公司最近發放未曝光片段，令很多朋友也第二次欣賞呢！

（即時娛樂）