郭富城疫境下完成新片《斷網》 林家棟望電影盡快上映 (17:08)

郭富城（Aaron）主演，由鄭保瑞監製、黃慶勳導演的新戲《斷網》，日前在南生圍拍攝煞科戲。《斷網》拍攝了差不多半年時間，期間曾因疫情反覆而多次協調，最終完成拍攝，導演感謝台前幕後一直付出的努力。

城城說：「《斷網》是一部牽涉到網絡犯罪危機的電影，當中包括人物和人性多方面的衝擊和鬥爭，虛擬加現實互相角力，忠奸難辨。我在戲中飾演程式設計師，陷入一次網絡保安問題，因而面對都市陷入斷網的恐慌。電影抓住了現今網絡社會帶來的警示，很貼近生活寫照，展示出都市人過度依賴網絡而產生的危機，同時反映人性躲在網絡背面的善惡。」

林家棟表示：「我的角色在戲中非常冷峻，很多內心掙扎。電影雖然在疫情的影響下延遲了原定計劃，但最終都能順利完成拍攝，非常感謝台前幕後的工作人員。希望導演趕快完成後期製作，令電影可以盡快上映與觀眾會面！」

除了郭富城、賴雅妍、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌外，湯怡、胡子彤、顧定軒、楊柳青、黃耀煌亦有參與拍攝。胡子彤說︰「感激導演給我機會參演，製作團隊很專業，城城更會親身教導和演繹，真是獲益良多，希望自己的角色會帶給觀眾驚喜。」譚耀文在戲中的造型非常時尚花俏，他笑言︰「很有韓國風格，我相當喜歡。」

（即時娛樂）