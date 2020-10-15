【專訪】「好男人」黎諾懿拒絕再玩 18年演藝事業得來不易 (23:05)

40歲的黎諾懿跟太太李潔瑩（Nicole）婚後育有一子黎峰睿（小春雞），不時在社交平台分享一家三口的生活點滴，成為新一代暖男爸爸。最近爆發疫情關係，黎諾懿化身疫境廚神，在網上教煮各款美食，大受網民追捧。

黎諾懿同樣受疫情影響，工作計劃不似預期，「原本開《懿想得到2》，還會做《暖男廚神》，又構思廚神嘉年華要衝出香港，找加拿大、星馬的廚神合作，結果疫情的影響，做了《疫境廚神》跟粉絲一齊玩，稍後跟陳敏之合作新節目《今晚請客》，我又拍了劇集《刑偵日記》，這環境下有工作好感恩」。他指疫情最深體會是珍惜跟朋友見面，有不少朋友於北京與星馬等地，想探望也不能相見，更沒想過澳門也不能去，感到人的力量很渺小，很多事也做不到。

黎諾懿現時「好男人」形象很入屋，對於近年中、台、日娛樂圈接連爆出軌事件，計有商台前DJ細So（蘇耀宗）、羅志祥及東出昌大等，出事後即「好男人」形象一鋪清袋。黎諾懿表示：「唔好行差踏錯就可以啦！我入行18年，辛苦建立的成績，若犯了吸毒、打架、出軌或醉駕等被摧毀多不值！我記得看張家輝的訪問提到出軌，他話玩的時候好開心，但有手尾跟。若果沒有手尾跟的玩唔玩？梗玩！但想到一時的開心會推倒十多年的努力，我這個年紀仲玩？年輕時想玩什麼也玩了，我喜歡飲酒，在內地做《舞動奇跡》時飲到醉倒街上，幸好沒有傳媒拍照。現在我一定不會給機會影到我醉街的照片。」他稱男藝人出軌也要睇對象，除非女方很紅，絕對不會爆料，否則玩到上身或爆大鑊時，女人一哭，男人必輸，會被冠以「賤」、「衰格」或講大話的罪名，做衰一次便難翻身，自問沒有能力花多4、5年重建事業，這年紀不會亂玩。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）