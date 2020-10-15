【專訪】黎諾懿嫌《C9特工》未夠Chok 趁年輕拍動作戲 (22:05)

黎諾懿在劇集《C9特工》中飾演特工「B3」，隱藏不可告人的秘密，經常以黑衫黑褲示人，每次出場更是Chok爆。黎諾懿笑說：「大家之後睇《刑偵日記》會覺得我更Chok。」黎諾懿指《刑》劇是他很期待的演出，是無綫重頭製作之一，拍攝上富電影感，劇情較深沉，有精神病患者、變態殺手等，形容是一班神經失常的人聚在一起，是公司近年少見的製作，「演員一生就是等待，等待機會、等待好角色，還要天時地利人和配合，適時觀眾喜歡這類型劇種，不能計算的。現在我的年紀，當然想拍一些有chance的角色」。

《C9特工》是兩年前的製作，屬小品式劇集，黎諾懿卻很享受拍攝過程，認為趁年輕仍打得、跳得，拍動作場面要親身上陣，看來應付動作戲很輕鬆，卻在拍文戲未埋位時不留神撞木板，似被刀在眉心𠝹了一下，傷口幾厘米長，監製安慰說沒事，在旁的高海寧卻嚇得尖叫。黎諾懿當日為免不連戲，沒有去醫院縫針，叫助手找來膠布將傷口黏合，再用化妝品遮，「有幾場戲傷口腫起來，大家不要誤會我整容打針。當時最壞打算是若留疤痕，要麻煩老婆帶我做激光去疤」。

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（即時娛樂）