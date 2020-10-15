【最緊要互信】鄧麗欣37歲生日 跟王子做「熒幕情侶」遙距慶祝 (12:08)

鄧麗欣今天37歲生日，她表示跟朋友和家人簡單慶祝，和男友邱勝翊則靠視像慶祝。（大會提供/資料圖片/明報製圖）

今天是鄧麗欣（Stephy）的37歲生日，過往每年歌迷都會舉辦生日會為偶像慶祝，今年受疫情影響，未能如常舉行聯歡聚會。不過一班歌迷們仍相當有心，適逢10月11日是 Stephy自家茶飲店成立兩周年大日子，特意在當日到沙田「野生捕獲」老闆娘，順道為壽星女預早慶祝！

提到與台灣男友邱勝翊（王子）分隔兩地，已有8個多月沒有見面，Stephy感嘆只能透過視像慶祝，名副其實「熒幕情侶」：「今年佢4月生日，我哋已經冇得見面，唯有視訊慶祝，我整咗個蛋糕喺熒幕前同佢慶祝，唔知佢今次會唔會都係咁做呢？」她表示要維繫遠距離戀愛，是一門高深學問，秘訣是彼此信任：「好多經歴過『Long-D』嘅朋友都明白，維繫真係冇乜其他方法，只能每日互相分享自己嘅生活日常，大家信任程度高啲，即使有地方上嘅距離，但個心嘅距離都唔會太遠。」

另外，Stephy當天突襲茶飲店「巡舖」，兼為店舖兩周年舉行切蛋糕儀式，一班歌迷早已在店內等候，令她非常驚喜。粉絲們慶祝亦不忘抗疫，大家戴口罩與偶像合照，並送上生日卡及小禮物，Stephy亦回禮送上茶飲贈券。

對於今年未能與歌迷舉行正式生日會，Stephy難免覺得可惜：「原本以為今年未必同佢哋見到面，好開心有呢個機會，見個面影張相都好滿足，係有啲可惜，冇得同粉絲玩耐啲同傾偈，但冇辦法，因為疫情關係，大家面對呢個問題，希望疫情快啲過。」Stephy 透露今年慶祝活動一切從簡，只與朋友及家人簡單食飯，願望是身體健康，一切回復正常：「我諗今年好多人都有呢個諗法，平時覺得好正常普通嘅事，今年要得到都唔容易，就算同朋友食餐飯都唔易。」

（即時娛樂）