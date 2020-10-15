黎耀祥曾被屈向傳媒爆料 無端慘被言語單打 (13:47)

阮兆祥及黎耀祥在清談節目《雙祥見》中，談到曾被出賣經驗。黎耀祥表示當時正拍攝古裝電視劇，有幾位演員群戲及主戲經常在一起，其中一位男演員，在製作上諸多要求，令各演員需重新適應。

誰知此消息在拍攝中期傳出去，更有報紙出新聞，他說：「報紙大字標題寫某某某某很麻煩，（某某某某四個字，他是複姓嗎？歐陽震華嗎？）你當係，但唔係佢，總之係某某好麻煩，報章出了報道，篇幅很大，當時好多人話係我講，我梗係知道唔係自己講出去，我又唔知道係邊個講，當時搞到好大件事，連被人講嗰位演員，都以為係我講。（點解知道佢覺得係你做？）因為佢言語中單打。」

黎耀祥百思不得其解，為何會誤會是他，於是到處打聽下，終於發現是另一位演員所為。在黎耀祥分享的過程中，阮兆祥更迫問黎耀祥，一度令黎耀祥大叫：「你一定要問咁多咩？」阮兆祥則表示希望可以問多點資料，讓人聯想到是哪一位演員。

阮兆祥說起最深刻一次被出賣經歷，是發生在求學時期。當年的他就讀男女校，情竇初開，心儀鄰班的一位女同學，輾轉打聽到好友跟她住同一幢大廈，於是拜託好友幫自己「套料」，希望日後相遇的時候，可以有更多話題。過了一段時間後他發現沒有消息，問及好友時卻遭敷衍。

直到有一天於上學途中，竟被他發現好友與該女同學一起回校，還細聲講大聲笑，雖然心生懷疑，但他冷靜再次詢問好友，是否有任何資訊：「佢講有，話覺得你要死心，因為你喜歡嘅女同學，其實喜歡女生，我就問真係有咁嘅事？原來你依家變咗女仔，跟住我轉身就走。」他說沒有再看他反應，當時只想表達不滿及他的做法不對。

（即時娛樂）