【再為動畫配音】開正戲路 鄭中基王菀之「入魂」聲演 (15:26)

鄭中基（Ronald）和王菀之（Ivana）為彼思動畫《靈魂奇遇記》配音，2人本身都是彼思動畫粉絲，之前分別聲演過《五星級大鼠》和《玩轉腦朋友》，今次再為全新一部原創動畫效力，心情格外興奮，加上電影以音樂人為主角，更加同聲同氣，開正兩位戲路！Ronald和Ivana都覺得自己和角色有不少共通點。

Ronald與主角阿祖同樣視音樂為生命，演繹起來自然輕易投入角色；Ivana笑說自己和靈魂仔「22號」最相似在於偶爾會懶散，沒有太多動力﹑什麼都不想做，Ronald卻踢爆22號根本就是Ivana的化身，連眼神都似到十足十！

雖然開正戲路，但由於角色情緒起伏多變，Ronald和Ivana花了不少時間摸索。Ronald聲演的阿祖有奇情遭遇，不同階段有不同情緒，一套戲就用上幾種不同演繹方法；而印象最深刻是第一日開工配音，角色阿祖即遇上巨變，Ronald笑說估不到第一場戲，就要激動大叫，嗌足一日！

Ivana聲演的靈魂仔角色前所未有，不易掌握，令她心情緊張，幸而有配音導演循循善誘，拿捏角色情緒，最後愈配愈順利。這個有趣角色多變情緒，更讓她大有發揮，過足戲癮。Ivana還在Instagram發文，自言十分喜愛這部動畫，一路配音又笑又喊，深受感動，她更希望觀眾看完電影後，也會有所啟發，找到生命的火花。

（即時娛樂）