朱千雪倪晨曦江忞懿 堅持純真本質 忠於自己展現女性魅力 (17:05)

朱千雪與倪晨曦、江忞懿合作拍攝鑽飾廣告，展示不同女性的獨特一面。朱千雪說︰「雖然人有很多面，最重要是提醒自己不要失去自我，捉緊自己最純真的本質，忠於自己才是最charm！不用工作時，我喜歡素顏，因為最自然的美才突顯出自己的本質，就像天然的香水一樣，沒任何花巧，散發天然的香味本質，感覺才會歷久常新。」

倪晨曦當年參加選美入行，嘗試過不同性質的工作後，最後選擇成為一個KOL，透過自己真實性格介紹產品及健康生活給大家，不盲目迎合別人。她說︰「拍片是我的興趣，想跟大家分享喜愛的東西，但我不會違背原則，堅持自己想法。」懷有身孕的她將於本月底榮升人母，她說︰「現在懷了孩子更能感受到那份幸福，我會努力保持這份純真的態度，引領孩子同樣在純真之路成長。」

香港奧運游泳代表江忞懿自言是個對每件事都要做出成績的人，她說︰「例如我很喜歡游泳，就會努力創一番成績，令我對事情充滿熱情，像鑽石般愈打磨愈閃亮。小時候看見水就像見到遊樂場，可以自由自在地游水，感覺就像在天空飛翔，找回游水的喜悅，好開心！」江忞懿在泳壇上屢次打破紀錄，成功背後原來曾經歷過6年低潮。她說︰「人生一定有低潮，我曾對自己的能力有懷疑，全靠小念頭尋回自己。原來只要把勝負放下，不為成績，得到的那種快樂帶來更大的突破動力。那個經歷對我往後的人生非常重要，我會好好記住！」

（即時娛樂）