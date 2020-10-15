【兩大「教主」】楊丞琳王心凌合唱新歌 一句合唱都冇 原因係… (22:50)

當可愛教主遇上甜蜜教主會有什麼搞作？楊丞琳為慶祝入行20周年，下月在台北小巨蛋舉行3場巡迴演唱會外，完成演出後將推出個人第12張專輯，新歌《BAD LADY》及《SINGING IN THE RAIN》已先後發布。近日丞琳在社交平台預告會跟一名神秘女子合作，答案今日揭盅，原來她請來王心凌合唱新歌《女孩們》；「可愛教主」楊丞琳與「甜蜜教主」王心凌合體，粉絲對兩人首次合作感期待。雖然《女孩們》是一首合唱歌，但她們卻從頭到尾沒有一句合唱，原來透過機器辨識，兩人的聲線居然有近99%的吻合，所以只能分開唱，也讓粉絲猜猜哪句是丞琳唱，哪句是王心凌唱呢！

丞琳忙於宣傳新歌，亦不忘放閃曬甜蜜。因為疫情關係，她與老公李榮浩分隔兩地，夫妻二人已超過200天不見；於是，李榮浩出招冧老婆，令丞琳甜入心。丞琳在社交平台分享一張孭着名牌包包的照片，原來是老公越洋送上的禮物，她說：「謝謝先生送的大禮，沒有特殊原因，只是因為他覺得這個包很適合我，以及我沒有這種包款，於是他就買下來了 我知道它很昂貴，它是頂級精品，但我讓高興的不是它的價值，而是他想到了我，這點值得放閃一下吧。」

（即時娛樂）