【曾被叫肥妹】周秀娜因減肥壞腸胃 不排除再拍寫真留念 (13:19)

周秀娜日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任壓軸嘉賓，合力炮製「白菜素豬肉餃」，期間周秀娜透露自小腸胃麻麻，試過入院洗胃，又提及年輕時曾過度減肥。

周秀娜身材苗條，想不到她是「食得」之人，而且飲食習慣亦並非健康，最愛吃零食、薯片、炸雞、薯條、漢堡包等食物，連彭秀慧也難以置信：「我以為你是會吃沙律！」看似「食極唔肥」的周秀娜，原來小時候曾有過「肥妹」的稱號，令她大受打擊，從小學便開始減肥，未知是否這樣而令腸胃變差，娜姐說：「我小時候兩頰胖胖，後來貪靚，小學五、六年級，我一向覺得自己長得還可以，只是有一點肉，但不算是胖，不過有個女同學的哥哥，給我起了『肥妹』的綽號，令我自信大受打擊，那刻我知道自己要減肥，食量大減之餘，亦變得挑食，可能亦是這樣，令腸胃變差。」

今集討論腸胃問題，彭秀慧笑言竟會在節目中，頻頻扯上如廁話題：「作為女性，我從小就很享受能上廁所。我小時候很愛美，覺得有排泄就可以變瘦一點，所以我很享受上廁所，很害怕便秘。」

娜姐出道初期因寫真集而聲名大噪，現時她亦不排除再拍寫真：「都會想拍，可能會選擇用作去紀念某一件事，就會拍一輯寫真啦。」

（即時娛樂）