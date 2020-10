影視串流平台Netflix為韓國女團Blackpink拍攝的首部紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》,剛於前日上架,迅即登上香港收視排行榜三甲位置,粉絲反應熱烈,Blackpink成員包括Jennie、Lisa、Jisoo和Rose今日公開短片,多謝港迷支持:「你好,香港,我們是Blackpink。」Jennie隨即發言:「《BLACKPINK: Light Up the Sky》可以在Netflix跟大家見面,讓我們覺得很幸福。」

