曾偉明「廉價出讓青春」拍打戲 亞視3倍人工邀過檔 (15:20)

資深藝人曾偉明接受好友苑瓊丹（苑仔）邀請，亮相香港開電視《開工大吉77》訪問，曾偉明誤打誤撞入行，現仍有戲癮盼遇到好劇本：「世事就係咁，當年陪朋友去考佳視訓練班，佢考唔中我考得中，諗住入行做明星，點知畀人調咗去學做武師，但未做過電視圈，咁咪試吓讀3個月囉，之後到無綫又請人，又畀我考中，從此令我愛上演戲。」

曾偉明表示自己「惡形惡相」，多年來未試過拍「感情戲」：「咁多年都未試過有女伴嘅角色，都係叫我打戲多，所以老婆唔會怕我戲假情真，都冇得嚟真！當年我經常要拍打戲，試過連續2年都喺八廠（拍動作場面）度日，拍親都係賣埠冇得睇翻，加上古裝劇又花時間，最長試過拍足7日都係計一個騷，簡直係唔抵，我呢13年係『廉價出讓青春』。」

當年合約將完結，亞視靠誠意打動曾偉明，令他答應過檔：「當年我同發仔（周潤發）去新加坡做舞台劇，我話返嚟先簽新約啦，點知公司拋份合約嚟就話『簽啦，你唔簽去得邊啊！』仲好闊佬加50元人工，我就點都唔簽住！期間亞視高層專登飛嚟新加坡搵我傾，人工加3倍即時畀訂金，返到香港仲約你食飯簽約，第一次感受大明星待遇。」

現時曾偉明處於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間：「依家兒子都好乖，他都明白我返工辛苦，自己未讀過大學，他要幫我完成心願。太太是我的初戀，幾十年來都未與她講過『我愛你』，因為我哋係戲行，愈唔講的愈真實，呢次透過節目被逼示愛，苑仔真係大整蠱。」

（即時娛樂）