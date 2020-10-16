【有驚無險】為演車長角色 王菀之林盛斌被導演要求考牌 (16:16)

王菀之和林盛斌被導演葉念琛要求，要他們去考牌。（大會提供）

王菀之（Ivana）和林盛斌（Bob）在寰亞電影《阿索的故事》一片中演巴士車長，少不免有很多駕駛巴士場面，雖然他們有駕駛經驗，但導演葉念琛為求拍攝認真，要求他們考取巴士牌，經過連日來上堂苦練後，終於成功考到牌！

導演葉念琛表示，在電影中Ivana的車長角色設計十分有趣，除了得到相關機構支持外，亦邀請到現役巴士車長做顧問，他覺得對Ivana是新挑戰，角色對她有突破，至於Bob則入形入格，如果他考到車牌，更有說服力！

Ivana和Bob首日學車他們均充滿自信，Ivana自信表示：「坐咗上車冇咁恐懼，我要適應下巴士個Size先，我當自己揸咗好耐，心理上冇咁驚。」Ivana首日上堂，在車廂內小心翼翼，聽從阿Sir指導，不過巴士如此龐大，難免有些難控制，在轉彎位時搞到Ivana大叫！

Bob亦信心十足說：「我嘅心理一定好過Ivana，因為佢好耐冇揸車，我就日日揸，我相信對自己唔係太大困難，咁我天資聰敏嘅人冇問題，如果Ivana有錯誤，我諗我係一個都冇。」他又誇口說：「阿Sir讚我讚到飄飄然咁，又話我好過王菀之好多，咁我轉彎時候可能唔係咁順，不過阿Sir話我第一次揸有咁嘅表現，已經算係天才。」

學車後Ivana愁爆說：「我剛才『肥咗』六次喺黃線度，又有一個危險過程，突然有一個學神，同我都係一個學神，你知學神好危險，就係我架車嚟緊佢去開門落車囉！我就扭軚...哈！呢個係全世界最危險，因為咁大架巴士係不能扭軚，只能煞車，好在我已經試咗啫，咁再出到路面我知點做，同埋我要改下啲習慣，因為我會交叉手扭軚，原來巴士係唔可以咁揸！」

雖然他們考試前擔心不合格，但都不負眾望成功過關，Ivana緊張表示：「嘩！我竟然合格，直程係要喊，好大壓力呀，驚過上紅館，要冷靜下，我已經正式係一個巴士女車長！」Bob也興奮表示要多謝導師，他笑言開心到流眼淚。

（即時娛樂）