傳《使徒3》戲分被全刪 周柏豪︰客串性質拍了10數秒鏡頭 (21:42)

【今日直擊】TVB劇集《使徒行者3》率先在myTV SUPER、內地騰訊視頻及海外合作平台同步上架，去年開工參與拍攝約一個月的周柏豪卻疑被消失，海報、演員名單通通無份。有指柏豪去年7月在社交平台呼籲大家登記做選民，結果惹來內地網民狂轟，他亦因此捲入政治風波，傳被內地封殺，最終他在《使徒3》的「樂少」角色被刪走。

柏豪今晚出席活動時強調他在《使徒3》只屬客串性質，合共10數秒鏡頭。他說︰「有指我被刪減了很多戲分，很不開心，其實從來沒發生，我也有點莫名其妙。未看劇集製成品，不知道我的戲分會被剪成點，10零秒鏡頭應該剪無可剪。即使最終被全數刪走，我也不失望，因為我純以客串身分支持套劇。」

傳他去年捲入政治風波被內地封殺，才會令其角色被刪走，柏豪明白外界會有此聯想，他強調內地一直有找他商演，之前也有兩套劇集及兩部電影在內地播出，稍後亦陸續會有幾部電影上映。柏豪說︰「只是疫情下返內地工作的話，來回要合共隔離28日，為了一個活動隔離那麼久，費時失事。如果是拍劇逗留3個月，反而值得，所以要衡量。我不想離開太太和女兒太耐，我是一家之主，負責幫女兒沖涼。」

柏豪強調他從沒發表政治立場︰「有時幕前會跟敏感事掛鈎。這年代無論坐或企也會被人鬧，自己不太適應和驚，所以有段時間離開了社交平台。我沒學過處理危機，感覺好難過。當時家人和同事最擔心我情緒，見到粉絲支持，自己喊了好多次。現在我不再受網民評論影響情緒，加上女兒出世後，已不再驚慌，開始重返社交平台。現在我上載文章前會考慮多次，才確定發出。」

（即時娛樂）