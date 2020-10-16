伯伯兩歲生日 林芊妤宣布關閉兒子Ig 直至再生小朋友為止 (22:37)

今天是林芊妤（Coffee）兒子翟德彥（伯伯）的兩歲生日，Coffee與丈夫翟志榮及其他親人留在家裏BBQ為囝囝慶祝。Coffee老公由於不喜歡伯伯的新髮型，親自出馬將兒子的頭髮剃光，給兒子一個難忘的生日。Coffee亦在她為伯伯開設的Instagram（Ig）戶口「oldman.babychak」，宣布今晚12點後不再更新，直至將來再生第2個孩子為止，令不少粉絲非常驚訝﹗

Coffee解釋︰「當日為兒子開Ig是因為他有些行為、動作好得意，我又可以寫caption發泄，像在玩似的。不過他愈來愈大，開始有自己思想，我不可以將自己的說話放在他身上。」Coffee透露兒子開始抗拒鏡頭，不想被拍攝，而且兒子的外表已不及從前得意。

她說︰「當然，兒子在性格上好得意，但很難經常捕捉到。我怕他覺得自己很犀利，不需要努力就獲得很多關注。我希望他成為一個普通、開心的小朋友。他的起點應該跟其他小朋友一樣，不應該得到特別的關注，應該給回他一個童年。而且我自己太忙，同時打理3個Ig，還有facebook及YouTube平台。」

Coffee希望將來再生第2個小朋友後，就會重新經營伯伯這個Ig。她留言︰「希望我快啲有個細妹可以延續呢個IG啦﹗」

（即時娛樂）