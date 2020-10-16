【原來是暖男】給浪浪活下去的機會 楊證樺為大樹下籌款 (23:03)

動物慈善團體「大樹下善待動物庇護站」在欠缺資源支持下，義工出錢出力，場內貓狗的醫療費用負擔很重，雖然獸醫診所通融可以賖數但欠債總要還。有寵物保健品牌了解「大樹下」的情況下主動支援，發起名為「 #給浪浪一個活下去的機會 」的醫療經費籌款活動。 由即日起至2020年10月31日，善長捐1蚊給「大樹下」，品牌同時捐出1蚊，上限6萬5千元。活動發起人是楊證樺，最近他投資寵物用品生意，包括保健品、食品與用品。

楊證樺接受《明報》電話訪問，原來他也是貓奴，家有兩貓一狗，跟他兩個兒子相處融洽。他說：「我哋做生意同時也關心需要幫助的毛孩，特別是無家的浪浪。我跟團隊去過『大樹下』了解情況，知道場內貓狗的醫藥費負擔好重，欠獸醫診所一筆錢，所以發起這個籌款活動。我哋之後會繼續幫助其他有需要的慈善動物機構。」他又稱其實品牌一筆過資助「大樹下」沒大問題，選擇現在的形式，善長捐1蚊，品牌捐同等款項的目的是希望互動下更多人關注與支持。在「大樹下」的社交平台見楊證樺的團隊探訪合照中有袁文傑，他說：「文傑喜歡動物，我們往探訪時咁啱佢又去探毛孩。」原來楊證樺與袁文傑也是暖男！

（即時娛樂）