【專訪】施匡翹新歌取材自己愛情故事 不介意另一半禿頭 (21:10)

24歲樂壇新人施匡翹，最近推出第3首個人派台歌《差不多小姐》，歌曲取材於其愛情故事，是講述她中學時曾暗戀興趣班男助教，但最終因對方沒表白而未能成為情侶。

施匡翹自言在感情方面較慢熱和怕醜，一定要男方主動，要了解過才會喜歡對方。至於喜歡什麼類型男生，她說：「最好踏實得來又funny，但只可以對我一個funny，對其他女性要保持距離，不可以攬頭攬頸。覺得外形不是重點，順眼便可，比我矮，甚至禿頭亦無問題。如果禿頭，我會叫他剃光，剃光都幾有型。最緊要夾和對我好。」

施匡翹透露已單身近兩年，只有一次戀愛經驗，有時見到朋友一雙一對放閃甚羨慕，「公司不想我拍拖，驚我被人教壞。我是屬於遷就型女友，會因應另一半喜好去配合，但涉及原則的話，例如吸煙飲酒會企硬，我亦不會檢查男友電話，因信任很重要，但若發現對方出軌，一定會分手」。

提到新歌MV邀得林德信做男主角，施匡翹大讚對方很符合男主角的要求，眼神又迷人，比她想像中nice很多，「我很少跟男仔溝通，但他會主動打開話題，又會將自己唱歌心得分享給我」。

現時提起施匡翹，很自然會聯想到她是「首位確診新型冠狀病毒肺炎女藝人」，她笑言覺得很搞笑，朋友亦會取笑她很犀利，她自己就覺得只是話題一個，抱樂觀態度面對。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）