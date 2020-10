【黎嘉駿墮樓亡】黎美言發長文悼念亡弟：願你能安息 (11:29)

HotCha成員黎美言(Winkie)的胞弟黎嘉駿(Harry)昨日傳來噩耗,早上於灣仔墮樓身亡,終年28歲。

黎美言今日凌晨在社交平台發長文悼念亡弟:

2020年 10🈷️16日 永遠都是我最傷痛、最懷念的一天⋯⋯ 我只得一個細佬 一個我最親嘅親人 我由細照顧到大成長嘅細路 陪着我長大 成日關心我嘅細佬 昨晚你選擇離開了我們 你永遠在家姐心目中是最優秀、最有有成就、心地最善良、非常有夢想的人 一個非常善良的男孩 我們的緣份(分)只有20幾年

你多年為舞台劇嘅熱誠付出 你創辦嘅#想出軌劇場 你填過這麼多份歌詞、身兼演員、導演、創辦人、藝術總監 你唔怕艱苦、唔問回報、什麼也為人着想 家姐有你呢個細佬引以為榮.....🙌

今日我控制住自己嘅傷痛 經歷過未所經歷嘅事情 處理好家中一切事情回到屋企 我永遠好好紀念這個日期 還以為可以跟你到80歲 互相看着大家的家庭兒女..... 我知道已經係事實 你沒有做錯 我亦非常尊重你的決定....在家姐心目中永遠支持你的決定 沒有錯與對 真的。

我非常相信你曾經用心嘅創作 這10個年頭你 感染過唔少人👐 你嘅堅持你身邊嘅圈子係一定會睇到 你這麼多朋友 他們會永遠想念你 包括我哋一家人 求天父把你安息 RIP 我們一定一定約定會在天國見面 我每天也為你祈禱🙏

以上附上我細佬嘅Instagram 或者網上嘅作品 希望大家俾個鼓勵佢 留個言叫佢加油 有時間睇一睇佢嘅作品 一個有心人做很有心的事 傻豬I proud of u 稍後我會製作一條短片紀念他 活得更堅強 這是我唯一可以現在做到的事情

這一刀很痛 這一個傷口很深 家姐還未帶你到世界各地旅行 家姐嘅演藝學校 我想邀請你擔任老師

由今天早上到現在要處理的事情是我從來沒有經歷過的 放心 我會照顧好父母 是我的責任 I Miss You Harry Lai 黎嘉駿!!Harry Ling 我哋有緣份(分)做兩姊弟 我哋嘅童年是多麼的有趣 永遠在我腦海 人生無常 我好希望現在的你開心 找到自己喜歡的事情 不用擔心我們呀~~ 去闖吧

家姐永遠永遠永遠最愛你 I am Proud of You Always ❤️💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

親愛的... Winkie 細佬,願神知道你深入面的痛苦和難受,願神醫治你,並給你一條天國的路... 讓你能夠回到神嘅身邊!願你能安息,願你能卸下地上的重擔,平安地歸到神的懷抱🙏🏻阿門

