【黎嘉駿墮樓亡】馬浚偉讚賞有才華 鍾舒漫大感驚訝 (12:21)

HotCha成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry）昨日早上於灣仔墮樓身亡，終年28歲。馬浚偉上月曾邀請黎嘉駿擔任直播音樂會嘉賓，馬仔於網上發文悼念：「小朋友，我說過，你好叻，好勤力，好用心，好有才華……這全都是真的﹗我經常叫你小朋友，因為我真的比你大很多……小朋友，願你在天家開心快樂、無慮無憂﹗他日，再和你合作，完成未完成的戲﹗天家再見﹗」

鍾舒漫亦於網上安慰好姊妹黎美言，「今天下午在街上收到一個消息，我好姊妹 @winkielaimeiyin（黎美言）弟弟突然自殺離開了，我站在街上頓然驚訝，很替她心痛...我突然想起我妹 @sukiekie（鍾舒祺），若果我失去我妹，我實在不想繼續做人...相信這段時間winkie與其家人實在需要很多支持，做為朋友我唯一能做的是幫忙實現她心願，她希望她弟弟生前的作品能夠被更多人欣賞到，附上弟弟ig與facebook a/c，希望你們能去支持一下，萬分謝謝。If possible, I wish you guys can pray for Winkie and her family, thank you so so much! ♥️ Love you sis @winkielaimeiyin #harrylai #黎嘉駿」

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（即時娛樂）