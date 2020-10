【黎嘉駿墮樓亡】馬浚偉讚賞有才華 鍾舒漫大感驚訝 (12:21)

HotCha成員黎美言(Winkie)的胞弟黎嘉駿(Harry)昨日早上於灣仔墮樓身亡,終年28歲。馬浚偉上月曾邀請黎嘉駿擔任直播音樂會嘉賓,馬仔於網上發文悼念:「小朋友,我說過,你好叻,好勤力,好用心,好有才華……這全都是真的﹗我經常叫你小朋友,因為我真的比你大很多……小朋友,願你在天家開心快樂、無慮無憂﹗他日,再和你合作,完成未完成的戲﹗天家再見﹗」

鍾舒漫亦於網上安慰好姊妹黎美言,「今天下午在街上收到一個消息,我好姊妹 @winkielaimeiyin(黎美言)弟弟突然自殺離開了,我站在街上頓然驚訝,很替她心痛...我突然想起我妹 @sukiekie(鍾舒祺),若果我失去我妹,我實在不想繼續做人...相信這段時間winkie與其家人實在需要很多支持,做為朋友我唯一能做的是幫忙實現她心願,她希望她弟弟生前的作品能夠被更多人欣賞到,附上弟弟ig與facebook a/c,希望你們能去支持一下,萬分謝謝。If possible, I wish you guys can pray for Winkie and her family, thank you so so much! ♥️ Love you sis @winkielaimeiyin #harrylai #黎嘉駿」

