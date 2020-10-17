【上次無做】周柏豪明年陪太太再試婚紗：補番講她是最靚 (14:51)

周柏豪接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，分享與愛妻相處點滴及工作目標。周柏豪入行13年，初期於陳光榮的錄音室當義務工程師，這段時期跟太太朱敏君（Stephanie）發展中，「我們冇資格豪食、豪飲、豪住，初期好多時都係由她埋單，她從來不介意，所以如果歌迷不接受我結婚，我不會在乎冇了份工，因為我好愛這個女人！十年來我冇公開拖過她隻手，我們只是買外賣返屋企食，因為這樣好安全…最驚一次是2016年帶住隻求婚戒指去富士山向她求婚，我偷了她的戒指去度size，最驚過關的時候畀人查出，如果申報又怕畀她發現，於是我話不如我們兩個分開行。海關問我隻戒指時，我話用來求婚，他講了一些說話，我不知道是什麼，亦冇沒收，可能是祝福我。情人節當日求婚成功之後，天上竟然出現一道 彩虹，我知道是上天對我的祝福…」

周柏豪希望彌補對愛妻的遺憾，「如果人生可以返轉頭，我希望填補一個遺憾，就是因為我們怕結婚消息通天，她試婚紗時候無陪住她，為她拉拉鏈，再聽她問我『我靚唔靚？』，然後我再答她『你係最靚』這個環節…不過我們已經結婚4年，出年第5年，我會做一件事，就是抱住囡囡陪太太再穿婚紗，同她拉拉鏈，補番和她講她是最靚」。

周柏豪表明會繼續努力工作，目標是將每一個範疇做到最好，如果外間認為「天王」是娛樂圈最高級別，希望自己能夠達到這個級別。

（即時娛樂）