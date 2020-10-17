the pancakes終於出新歌 林日曦爆老婆5年來日日驚 (17:52)

林日曦太太蔡明麗的一人樂隊「the pancakes」近年幾乎絕跡幕前，不但5年半沒出新歌，就連社交平台也停止運作。神隱多年後，她早前終於現身，解釋過去幾年突然「消失」的原因，又預告會推出新歌，令不少歌迷非常期待﹗

接近一個月後的今日，the pancakes終於推出新歌《as brave as that stupid girl》。她在社交網上載由老公親自操刀拍攝的MV，留言︰「嗚呀～終於等到spotify、apple同itunes etc都上齊咗喇，終於可以upload呢個前衛後現代眼花MV喇（拍攝by後衛前現代Lam1Hey）﹗同我其他的歌一樣，睇返（番）呢首新歌啲歌詞，都係覺得充滿人生矛盾和思想矛盾，同埋會打冷震的，希望可以為大家解暑一下，慳返（番）一日冷氣費風扇費。」

林日曦在社交平台轉發了the pancakes的帖子，留言鼓勵老婆︰「5年冇出歌嘅佢，呢5年嚟每日都好驚，又驚自己唱歌難聽，又驚自己寫歌難聽，又驚寫嘅歌唔小心抄咗人而自己唔知，又驚冇人再聽自己嘅歌，就係咁驚下驚下驚咗5年。今日佢終於鼓起勇氣出新歌，應該冇乜電視電台會播佢嘅歌，所以希望大家喜歡嘅話可以去佢fb n yt like下share下，等多少少人聽到。喺我心目中，當然係：2020年我最喜愛歌曲，2020年我最喜愛女歌手，2020年我最實驗性MV。（MV我剪㗎，係咪好暈呢？）」

（即時娛樂）