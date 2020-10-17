紅館跨年騷預咗蝕錢 楊千嬅面對抨擊靠兒子走出情緒低谷 (19:49)

【今日直擊】楊千嬅出席其入行25年的紀錄片《楊千嬅I·II·III MY STORY》首映時，自言25年對一個女子非常重要，開心為事業犧牲戀愛和生活後仍擁有自己的家庭。千嬅表示這套片令她重新認識自已，朋友都指她硬頸、愛駁嘴。千嬅說︰「陳奕迅都是這樣說，他曾跟我說他在英國是讀音樂，差一級就演奏級，不是讀建築，但我健忘，多次駁嘴和他討論音樂。小時候，一定有好多人憎我﹗」從紀錄片中感到時光飛逝，千嬅談到父母如今已滿頭白髮時，不禁眼泛淚光。

提到年底的全新紅館跨年演唱會，千嬅和團隊一直留意疫情變化，大家一致決定繼續做。她說︰「一個不願意都不會成事，所以會堅持到最後一分鐘﹗如果屆時疫情嚴重，我們會以觀眾安全健康為大前題，我們有Plan B，可能改在網上舉行。」千嬅坦言在一半入座率的限制下，演唱會難達收支平衡，但她只想人人有工開，其歌酬將捐予「母親的抉擇」，主辦單位亦會捐出部分收益予演出業協會。

千嬅去年曾捲入政治風波，惹來網民熱議。被問到是否擔心網民會罷睇其演唱會時，她說︰「我已經是大人，40幾歲經歷高低起跌，處理方法已不同，學懂消化自己的事情， 理性處理情緒，不為別人的說話解釋。不能夠滿足每個人的需要，最重要做好自己。（最艱難時怎樣過？）多謝兒子Torres，他教曉我最多﹗他問︰『媽咪為何不開心？為什麼哭？我乖點﹗我做功課﹗我陪你﹗』原來小朋友處理大人情緒，能令我平衡下來。」

面對網上抨擊，千嬅說︰「非想像中那麼不開心。以前會覺得睇法為何不同，現在學懂消化，會想自己有什麼不對、做得不好。 理解氣氛是這樣，就自然識解決。」對於其網上平台的粉絲人數不及舊愛鄭中基，千嬅說︰「不知道，可以這樣計？我只想說話，做自己想做的事。」

（即時娛樂）