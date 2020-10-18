單身兩年沒強求愛情 何珮瑜決心當媽︰不婚也收養孩子 (22:05)

【專訪】何珮瑜（Jeana）在ViuTV劇集《熟女強人》裏飾演香薰治療師，一次酒後「搞出人命」，因斷片不知誰是BB經手人，遂展開「爸爸在哪兒」追查行動。今年31歲的她也有過一段喜愛夜蒲、經常喝到醉醺醺的日子，幸每次也有閨密在身邊，所以沒做過令自己後悔的事情。「現在成熟了，懂得節制，飲到有4至6成酒意便停止」。

若有天如劇中角色一樣意外懷孕，喜歡小朋友的Jeana會把小生命生下來。「踏入30歲母愛氾濫，身邊朋友均已為人母，我就更想當母親。 」Jeana與翁子光2018年分手後單身至今，沒有另一半也阻擋不了她當母親的決心。「我想拍拖，但不強求，多年前已受荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）影響，不婚也會收養小朋友，就算將來結婚，有自己小朋友亦然」。Jeana自言現在拍拖前一定要了解清楚對方，不會像從前般有感覺、未認識清楚就開始。「很難遇到合適的，看緣分吧！我喜歡成熟有經歷的男士，比較有安全感，有事都可以依傍」。

疫情下無拖拍，Jeana突然思家，想多陪伴父母，於是數月前搬回離開了9年的家，與爸媽同住。「這幾個月，簡直是我人生31年以來最精華，讓我明白人生意義是什麼。我受疫情影響，幾個月沒工作，正好趁這段時間在家放鬆，沒壓力反而更吸收和領悟，學懂珍惜和不沉淪於物質世界，應買則買，不再像初入行幾年那麼誇張，同款衫買齊幾隻顏色，又試過一次過花7萬元買衫。現在物質未必是生活必需的，只會增加虛榮心」。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）