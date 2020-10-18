【沒有對錯】關閉兒子Ig惹評論 林芊妤：完全是私人決定 (14:53)

林芊妤（Coffee）趁兒子翟德彥（伯伯）2歲生日，宣布關閉他的Ig，隨即惹來不少評論。林芊妤今日在網上再一次發文解釋：「昨天是我把伯伯ig關掉的第一日，但他依然會在我ig出現，畢竟我們的生活是不可分割的。只是他開始有自己思想，我想讓他有多些自己成長空間，所以把他個人IG關了，但我知道引起了一些討論，也將我跟其他媽媽比較。

而我個人認為小朋友在怎樣的環境成長，都是父母的個人決定，從來沒有絕對的對與錯喔。每個人也有不同思想，這樣才令我們成為獨立個體，這樣才令我們有不同成就。爸媽永遠都是最愛自己孩子，會作出對他們小孩最好的決定，這個是不用懷疑的。

我自己也認為小孩習慣面對鏡頭，能增強自信心和表演慾，而經常帶去見識不同場面，能令他變得不怕生，將來也能撐得起大場面，同時能令他明白多點媽媽的工作。最重要是無時無刻，也可以跟自己的小朋友在一起，所以我並不反對公開小孩的，反正他早晚要面對這事，因為他是我的兒子呀。

以後不論有好與壞的評論，他同樣也要學習去面對和解決，我是沒法永遠保護他的。但關掉他個人IG，完全是我們私人決定，每個家庭也有不同想法和做法，不用作出太多比較。 相信如果是我看到也不好受，嘗試理解和接受身邊不同的人和事，我也在好好學習當中，這樣與人之間也能多一點愛🌻」

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（即時娛樂）