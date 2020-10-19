烈日下拍外景幾乎暈低 鼎爺見譚玉瑛入廠立即掉頭走 (23:03)

【專訪】李家鼎（鼎爺）、譚玉瑛（阿譚）合作主持的《阿爺廚房》來到第5輯，鼎爺除了繼續炮製家常菜外，更會和阿譚走出錄影廠，尋找香港消失的味道。兩人坦言最辛苦是要在烈日當空下拍外景，鼎爺難忘大暑那天拍攝時幾乎暈低，拍完要用水喉沖頭降溫。提到為節目拍攝片頭時連續拋鑊50次，鼎爺說︰「那個導演黐線﹗變態的！我不辛苦，但攰。」阿譚笑言︰「鼎爺自己也不收貨，所以想拋到最好。」

阿譚拍攝時也試過刨蘿蔔時刨傷手流血，鼎爺笑說：「我已叮囑她要小心，但最後蘿蔔變紅蘿蔔。這就是不聽老人言，吃虧在眼前﹗」兩人在節目中不時鬥嘴，阿譚笑言她在新一輯的「頂李行動」會升級。鼎爺指阿譚明知他不吃芝士，有天卻做了一個芝士蛋糕回廠。他說︰「我立即衝出廠﹗煮溶了的芝士會令我反胃。」

自《阿爺廚房》播出以來，鼎爺每次去街市買菜都會被大批女士包圍，追問他入廚方法。 他說︰「當對方說幫到他做那道菜時，我是開心的。別人有心請教，就分享出來，收埋沒用的。（另一半可有呷醋？）呷什麼醋﹗難得我有人圍﹗她說我經常煮好味的菜，把她吃胖了﹗」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）