Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【疑似爆粗後…】謝嘉怡努力學好廣東話 希望日後說話流暢 (23:31)
烈日下拍外景幾乎暈低 鼎爺見譚玉瑛入廠立即掉頭走 (23:03)
【鬼滅之刃】關智斌爆肌扮「伊之助」：中二病上身 (22:45)
被楊立門笑外表好惡 呂珊：因為我樣衰衰？ (22:20)
【做作相】楊愛瑾孖老公曬牀照：唔好意思出賣咗你 (22:12)
【恭喜晒】譚凱琪順利誕B女 網上曬囡囡脚仔相 (21:33)
陸永妙論咀戲和嘴對嘴惜分別 獲視后李佳芯大讚專業 (21:13)
【被網民暗窒交行貨】鄧紫棋霸氣反擊：你要冷死我呀？ (19:28)
李幸倪11月出碟計劃開音樂會 渴望聽到現場觀眾尖叫聲 (19:05)
盧巧音自稱不擅言辭 擔任《Chill Club》嘉賓主持感壓力 (18:57)
【歷練成就星途】金喜善窮家出身 崔振赫曾遇債務問題 (18:48)
ViuTV樂壇全新頒獎典禮將誕生 全民投票創新時代 (18:37)
【黎美嫻54歲生日】陳法蓉微博曬舊照送祝福：愛你 (18:25)
亞姐西裝Look真空上陣 候選佳麗張凱琳：不錯的嘗試 (18:15)
【星爺偉仔轉型成功】譚玉瑛沒想過當演員：未必有同樣結果 (18:03)
【夫妻檔上陣】何雁詩孖鄭俊弘拍MV 平凡生活中找不平凡 (17:55)
【B女同行】楊秀惠返港處理生意 送手鏈賀岑杏賢結婚 (17:45)
【男友視角？】陳楨怡疑跟Andy遊南丫島 品嘗地道小食 (17:30)
【黎嘉駿墮樓亡】黎美言憔悴認屍 幫亡弟完成遺願出碟及散文集 (16:57)
容祖兒翻唱張惠妹《母系社會》 字幕跟原曲歌詞有出入 (16:38)
【無獎競猜】BB是天秤座定天蠍座？ 倪晨曦：我也很好奇 (16:08)
【製作認真】布斯韋利士再扮《虎膽龍威》神探拍廣告 (15:39)
【賣假名牌手袋】台灣女藝人丁小芹被判監2年6個月 (15:35)
【「賈名媛」多災多難】邱芷微患類風濕關節炎 男友陳志忠確診胃癌 (15:25)
【由暴龍哥到暖爸】鄭中基剖白內心世界 不解圈中「潛規則」 (15:12)
拍戲被譚耀文張建聲輪流虐打 栢天男遭扯頭髮兼拮手指 (14:17)
【為見女兒黃鶯】性感女神變阿婆 朱茵為愛女犧牲索樣 (13:23)
麥浚龍為拍MV減磅 巧遇核泄日出世女Model參與演出 (13:07)
【有女萬事足】周柏豪日日畀「女」圍：每朝都惜到我醒 (12:28)
膺中國電視金鷹獎最佳男演員 任達華：都幾激動 (12:10)
【唔使用視像】楊秀惠秘密返港 孖好姊妹岑杏賢補祝生日 (11:54)
【師父離世18年】容祖兒貼片念羅文 師徒合唱《激光中》 (11:24)
【師父離世18年】容祖兒貼片念羅文 師徒合唱《激光中》 (11:24)
文章日期：2020年10月19日
Share
容祖兒在社交網貼了和羅文合唱《激光中》的片段，藉以懷念師父。（容祖兒Ig影片截圖/資料圖片）
prev
next
昨天（18日）是一代巨星羅文逝世18年，身為羅文愛徒的容祖兒，在社交網貼了那些年在一個慈善演唱會上，和師父羅文合唱金曲《激光中》，兩師徒載歌載舞，令場面升溫，祖兒簡單寫道：「念 ❤️」。
（即時娛樂）
Share
MORE
麥浚龍為拍MV減磅 巧遇核泄日出世女Model參與演出 (13:07)
【有女萬事足】周柏豪日日畀「女」圍：每朝都惜到我醒 (12:28)
膺中國電視金鷹獎最佳男演員 任達華：都幾激動 (12:10)
【唔使用視像】楊秀惠秘密返港 孖好姊妹岑杏賢補祝生日 (11:54)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK