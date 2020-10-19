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【師父離世18年】容祖兒貼片念羅文 師徒合唱《激光中》 (11:24)

文章日期：2020年10月19日

昨天（18日）是一代巨星羅文逝世18年，身為羅文愛徒的容祖兒，在社交網貼了那些年在一個慈善演唱會上，和師父羅文合唱金曲《激光中》，兩師徒載歌載舞，令場面升溫，祖兒簡單寫道：「念 ❤️」。

（即時娛樂）

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