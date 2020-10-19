【有女萬事足】周柏豪日日畀「女」圍：每朝都惜到我醒 (12:28)

周柏豪現時有女萬事足，他在訪問中談到和囡囡的溫馨互動點滴。（周柏豪Ig圖片）

周柏豪日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談及新歌《劫後餘生》，柏豪說：「冇出歌呢一兩年時間，自己都有好多低潮，發生咗好多事，對自己嚟講係好慘痛，一生人都唔想再發生，呢首歌可以話係同大家同埋自己打氣，初初唱呢首歌嘅時候，要投入情緒，每次都好激動，會諗返好多當時嗰種恐懼感，依家每次都好期待唱呢首歌，因為每次都有唔同嘅釋放，唱完自己會開心咗。」

受疫情影響下，柏豪多了時間陪女兒，他說：「見證到好多女兒嘅第一次，包括叫我爹爹，但我見證唔到我阿媽話我太太出咗去好耐未返屋企時，囡囡話媽媽曳曳，呢個我好想睇到，哈哈！」談到與女兒關係時，柏豪說：「我覺得好似比拍拖更誇張，佢每朝都惜到我醒，佢會爬上嚟，上唇下唇都惜，搞到成面口水，係好冧！可能同太太拍拖太耐，都15年，所以同囡囡一齊嘅感覺更強烈。（太太會呷醋？） 唔會，你估只係惜我咩？囡囡惜佢先惜我㗎！」

柏豪表示自己因女兒改變不少，他說：「依家屋企會聽多咗兒歌同古典音樂，以前會聽樂隊同傷感嘅歌，始終電波會影響BB，所以太moody唔係咁好；另外自己會更把握時間，唔想浪費喺啲無謂嘢度，做完一日工作快啲返屋企見佢哋。」

（即時娛樂）