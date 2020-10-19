麥浚龍為拍MV減磅 巧遇核泄日出世女Model參與演出 (13:07)

麥浚龍（Juno）新歌《我在切爾諾貝爾等你》自推出後，引起廣泛討論，樂迷更推測《The Album》3年企劃中，董折及浦銘心的結局將會如何劃上句號。Juno再次為MV執導，並進一步披露兩大角色的細節。

Juno構思一個在切爾諾貝爾當地時鐘酒店發生的故事，是源於「董浦」故事開端，就是在時鐘酒店內發生。Juno說：「喺《勇悍‧17》裡面，兩個角色喺香港一間Motel裡面相遇，到最終章想轉換場地，但同樣想畀觀眾親切感，所以嚟到董折嘅中年，都係喺一間Motel，但人物時間處境都變遷了。」

切爾諾貝爾原是核電廠災難，至今雖然可以前往遊覽，但前往拍攝工作的話，仍有一定限制，Juno分享道：「有閃過要去切爾諾貝爾拍攝呢個念頭，但因為輻射，好多工作人員要喺當地逗留一段長時間，安全係最大問題。」

不過Juno於13年前，已留意切爾諾貝爾的新聞、文章、電影、電視劇或紀錄片，他甚至收藏有關當地的相集，所以即使未曾到訪當地，他對於為MV營造當地的空間感也手到拿來。

雖然未能前往切爾諾貝爾拍攝，但場景的成功塑造令畫面予人那份冰冷淒美外，參與演出的女模，也為MV帶來震撼。Juno在眾多女Model中，揀選了現在的女模，巧合地對方正是烏克蘭人，而拍攝當日Juno與女模詳談時，才知她正是核泄當晚出世，Juno感歎這個奇幻的偶遇，更透露：「女Model話呢個本應係佢嘅生辰，係好開心嘅時刻，但對於當地人嚟講，就係好哀傷嘅一日。」

另外，Juno特意為今次拍攝刻意減磅，全因董折一角，在早期患有躁鬱症，Juno經過資料蒐集，知道服用任何精神藥物，都會令人容易腫脹起來，所以他為了塑造角色，以一個健康的方法慢慢減磅。不過今次減磅，Juno卻發現了壞處：「我由著開L碼變成著XS碼，依家所有褲都唔啱著。」

（即時娛樂）