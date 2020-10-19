【為見女兒黃鶯】性感女神變阿婆 朱茵為愛女犧牲索樣 (13:23)

朱茵與黃貫中（Paul）及女兒黃鶯，跟洪天明、周家蔚及李承鉉、戚薇等幾個星級家庭，演出的內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》正熱播中，當中鮮有一家三口亮相熒幕的朱茵、Paul與黃鶯，火速成為焦點。朱茵在節目中除了以泳裝示人外，還犧牲「女神」色相，以老妝上陣，化身做賣小食的地攤阿婆，造型入木三分，十分專業。

節目中，安排幾位星媽外遊歎世界，再由幾位星爸帶着子女走遍蒙古、雲南、泰國等多個地方，展開「千里尋媽之旅」，考驗爸爸們湊小朋友的能力，其中曾表示95%時間跟女兒朝夕相對的朱茵，難忍「母女分離」之苦，為近距離一睹女兒與Paul的相處情況，朱茵不惜放棄「女神」形象，喬裝化身賣小食的地攤阿婆，穿上阿婆裝束的朱茵，頭戴白色假髮，再配上暗黃膚色、一臉雀斑及白色眉毛，混在真正賣小食的婆婆當中，幾可亂真，難以辨別。

以阿婆裝的朱茵甫出場，幾位星爸及黃鶯似乎未有察覺「婆婆」真正身分，唯獨Paul感到有古怪，不斷打量這位「婆婆」，火速洞悉了朱茵的身分，而窩心的Paul未有「踢爆」朱茵，更吩咐女兒黃鶯將在車途中畫的全家福，親手送給「婆婆」，又吩咐女兒攬攬「婆婆」，令朱茵大為感動，場面感人。事後Paul表示：「她（朱茵）一上車、沒有講話，就知道她的身分，哪怕她裝什麼，我都可以認出來，這個化妝的皮膚太爛、太過分，當時我很想馬上抱着她，什麼都不管。」

至於成功親近女兒的朱茵，事後她表示既緊張又開心，她說：「剛才見到一幕令我好感動，老公抱女兒尿尿，找不到廁所，他找一個可以方便的地方給女兒，女兒真的很乖，他們兩父女比我想像中更快好好相處，老公讓我挺安慰，這幅畫對我很珍貴。」

（即時娛樂）