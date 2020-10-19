【由暴龍哥到暖爸】鄭中基剖白內心世界 不解圈中「潛規則」 (15:12)

鄭中基日前接受港台節目《音樂說》訪問，回憶入行以來高低起跌，並剖白鮮為人知內心世界。鄭中基自細便認識鄧麗君和許冠傑等重量級前輩，他們經常到家中作客食飯或夾歌，兒時的中基不懂何謂明星，不過當年看着大人唱歌的畫面歷歷在目。

鄭中基音樂路發展急步上揚，但他表示對當時香港娛樂圈內的「潛規則」大惑不解，感到迷茫：「我冇諗咁多圈內『政治嘢』，以前好唔明白，去某台客串劇集、做個節目，就會有更大機會入圍樂壇頒獎禮，我唔識呢啲遊戲規則，只係諗如果我好叻呢啲手段，係咪即使唔使唱得叻都得？作為過來人，我依家同後生或新人合作，都會叫佢哋專注創作，呢啲問題就交畀我處理。」

鄭中基以張學友的歌曲《屈到病》，形容這個時期的他，在音樂以外要開始拍劇，令他思緒混亂，以致他放工後常邀約朋友喝酒訴苦。

重談低潮期，鄭中基不避諱稱當時的唱片公司亦放棄了他，他在美國自我進修時，是劉偉強向他伸出援手︰「喂，你都冇嘢撈㗎啦，返嚟拍戲，我畀兩個角色你揀。」 那正是2001年由黎明主演的電影《不死情謎》。自《行運超人》起，鄭中基的喜劇形象深入民心，但在最新的電視劇中，他飾演患憂鬱症的單親暖男爸爸，叫人眼前一亮。他的育兒心得是盡量不干擾小孩選擇，希望他們獨立思考，現在回想這原來深受其父親影響。

爸爸鄭東漢是知名唱片公司高層，他曾寄語尚未出道的鄭中基︰「呢個世界只有一個張學友，唔會有第二個。呢個係你嘅職業，你要自己面對，我唔會主動話你知做乜，但有問題，可以隨時問我。」要以一首歌總括兩父子關係，鄭中基毫不猶豫地選擇《許願樹》。

（即時娛樂）