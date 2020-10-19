【「賈名媛」多災多難】邱芷微患類風濕關節炎 男友陳志忠確診胃癌 (15:25)

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」一角的邱芷微（Chelffy），在社交網自爆近月多災多難，除了患上類風濕關節炎外，男友陳志忠（Wilson）近日確診初期胃癌，上周要做切胃手術，幸男友本身體格強健，故康復程度比預期快。

Chelffy表示：「呢幾個月真係可以講話多災多難，不過都總算大步攬（欖）過。知道大家得知陳師傅（陳志忠）患了胃癌這個消息之後，身邊認識我同佢嘅朋友都紛紛打俾佢之外，同一時間我亦都收到好多WhatsApp問候我，感謝大家關心。我哋一定撐得住。

近排的確係有少少吃力的，因為自己本身都有類風濕關節炎，手腳靈活度都時好時壞，所以除了自己要經常睇醫生之外，面對着Wilson突然變咗胃癌，上星期才做完切胃手術，之後的康復生活亦有少少改變。好彩佢嘅體格本身都強，所以康復程度比預期都快。佢亦都係一個算係好勤力做research的病人去了解自己的病情，所以佢好多嘢佢都好快咁尋求到解決方法。

以前我都唔了解我自己個病以及胃癌，但呢幾個月真係因為雙方的身體健康出了變化，令到大家除了珍惜眼前人之外，亦都想喺度同大家講，就算平時工作有幾忙，有時間真係要去做body check，仲有一定要買保險！今次我哋兩個都算早發現的病例，所以唔好以為平時冇病冇痛，就代表冇事。」

陳志忠在Ig透露終於出院：「從9月尾到今天感覺真係『來回地獄又折返人間』。早前到醫院做胃鏡檢查發現胃潰瘍，醫生在胃潰瘍位置抽取樣本作檢驗，結果發現樣本內有癌細胞。我確診患了胃癌。從來沒想過自己會有這樣的一天！以前媽媽爸爸都是因為癌症而離世，離世前都是由我照顧他們。所以我非常明白要醫好自己一定要與時間競賽！所以我沒有停下來。從得知這個事實之後就立即四出找醫生，希望可尋求最好的醫治方法。直到上星期終於入醫院做了一個大手術，將大部份的胃部切除。

手術後的感覺就是一個字『痛』，是非常非常的痛﹗﹗不論有幾多的痛。我都一定要忍耐！因為我一定要打贏這場仗。手術後醫生將切出來的胃部及其餘的淋巴組織送去檢驗，並在我出院前亦出了檢驗報告。

結果幸好是一個好消息，腫瘤只是去到胃黏膜下層，沒有進入肌肉層；而其他的淋巴組織亦沒有擴散。但醫生建議避免日後有復發的風險，所以提議我去見腫瘤科的醫生，看看有沒有需要再做進一步的化療。係嚟緊需要面對下一個挑戰！但我相信我一定可以撐過去的。」

（即時娛樂）