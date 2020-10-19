【歷練成就星途】金喜善窮家出身 崔振赫曾遇債務問題 (18:48)

韓國娛樂圈競爭大，不單是偶像界，演藝界亦然。有統計在韓國的藝人練習生中，每200人才有一個能成功出道，能紅起來的一級演員，更是寥寥可數。成功除了靠運氣，個人付出同樣成正比，圈中不少演員出道前都有戲劇性的人生，最近在「黃Viu煲劇平台」的熱播劇中，也不難找到這群藝人。

《Alice》—金喜善

有「韓國第一美女」稱號的金喜善，1993年參加韓國青春美少女大賽，靠可愛長相脫穎而出，而後來陪朋友去面試時，被剛好路過的製作人看中，成為電視節目主持人，從此展開燦爛銀色旅途。

雖然金喜善踏入娛樂圈後，算得上發展成功，但回顧女神的童年，原來並非一帆風順。金喜善小時候家境清貧，貴為獨生女的她，不但沒有刁蠻任性，反而是個非常聽媽媽話的女生，自小練成堅強性格，「無論遇到什麼事都不哭」成為她的座右銘。

《喪屍偵探》—崔振赫

入行14年的崔振赫，初出道時家中遇上債務問題，身為獨生子的他，便要獨自承擔巨債，為了生計什麼角色都去演。

崔振赫努力不懈的表現，終在2010年贏得回報，當年首次擔正演出《沒關係，爸爸的女兒》，之後星途愈來愈順。崔振赫之前受訪時回想當年，坦言一路走來非常不容易，幸好債務已經還清，終於可以重生。

《回到18歲》—尹相鉉

在《回到18歲》中飾演「洪大英」的尹相鉉，既被孩子無視、又被公司解僱，雖然現實中愛妻顧家，但幸福背後也充滿歷練。尹相鉉年少時做過不少工作，包括廚師和售貨員，後來朋友將他的照片發到網路上，被經理人公司看中後，才有機會晉身演藝圈。尹相鉉年過30、於2005年出道，沉寂了4年才憑演出《拜託小姐》廣為觀眾認識，當時已36歲的他，被媒體冠以「中古新人」稱號。

尹相鉉走紅後感觸回想小時候家境窮困，他童年時很想喝牛奶，但總不明白媽媽為何不買給他，懂性後才知道自己的家境貧困，連買牛奶的錢也負擔不起，所以他打工掙錢後，每打開雪櫃都要看到全是牛奶，以彌補他小時候的遺憾。

（即時娛樂）