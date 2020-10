現年39歲譚凱琪(Zoie)今年3月與拍拖8年男友莊日宇(Enrico)低調結婚,6月宣布懷孕喜訊,今日她在社交平台宣布順利誕下B女,母女平安,並上載一張BB的腳仔相。

譚凱琪留言:「This is my kind of memorable #staycation. Two people checking in and three people checking out. We feel really blessed to have this little precious one join our family. Mommy and Baby are doing fine. Thank you everybody for all your well wishes. #BabyG #這個旅程計劃了10個月 #babygirl」她以「staycation」來形容她現時心情,兩個人入住,三個人離開,母女二人安好,多謝大家的祝福。

(即時娛樂)