【疫情反覆影響情緒】陳奕迅成功減磅 健身打網球保體能 (12:52)

陳奕迅在疫情期間不忘強身健體，結果成功減磅，他還在屏幕前騷「老鼠仔」。（大會提供/資料圖片/Ig圖片）

陳奕迅（Eason）在疫情下推出新歌《致明日的舞》，日前他透過網上視像方式，接受傳媒訪問，Eason希望透過新歌帶出正能量，讓大家聽完放鬆心情，輕鬆面對逆境生活。由於疫情反覆，Eason坦言情緒也受影響：「我適應了，但始終會有擔憂，經常要望住確診數字多少來生活，幸好世上有音樂，可令人開心一點。」

抗疫期間，Eason自言也有得著，多了時間跟家人和愛犬相處，以及做運動強身健體，他受訪期間不忘騷「老鼠仔」，Eason說：「留家的時間多了，跟愛犬關係變親密，陪老婆和女兒傾偈，當然我們都有個人空間，家裏每人有個角落獨處。」

太太徐濠縈熱愛跑步運動，Eason就選擇健身，相約梁漢文、郭偉亮打網球，還成功減磅，他得戚地在鏡頭前轉圈，展示身形，Eason說：「我怕自己會生鏽，將來做不到運動、打不到網球，所以想做運動保持肌肉、關節靈活，希望到60歲時，擁有40歲的機能。」

早前他在社交網分享的照片，爬到角樓扮蜘蛛俠，疑豪宅曝光，惹網友熱議，Eason笑說：「照片在公司影的，不是我家居，我爬角落檢查燈泡，身手還靈活！」

（即時娛樂）