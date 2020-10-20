【戶口好耐冇加號】陳奕迅自爆荷包乾硬化：我急性發錢寒 (13:13)

陳奕迅（Eason）宣傳新歌《致明日的舞》，談到新歌MV邀請不同界別素人演出，未有碌人情卡邀請藝人好友幫手，他解釋背後意義：「開個玩笑，大家見我個樣廿幾年，別人不厭，我都厭，我見近年都興找素人上鏡，今次想模仿1980、1990年代飛圖唱片，找模特兒拍MV，找來一班素人和舞者跳舞，鼓勵大家受壓、遇挫折，可以舞蹈抒發情緒，現在社會上的人都受壓、不開心，希望向他們致敬。就算我有太太、女兒和愛犬，有時都會感覺不知點算，覺得寂寞、孤單，但希望大家知道你們不是唯一，並不孤獨的，雖然大家不常見面。」

新歌宣傳受疫情所限，但Eason認為大家健康要緊：「始終不知第四波疫情幾時來，穩陣一點比較好，現代互聯網發達，音樂可透過大氣波接觸更多人。」談及他於爆疫後停工接近一年，他即搞Gag：「我在疫情下患了病，除了『荷包乾硬化』，仲有少少『急性發錢寒』。」

提到他的《Fear And Dreams演唱會》原定去年12月開始，舉行共25場跨年演出，奈何因疫情取消，Eason說：「相信不止我一個，全世界都有『急性發錢寒』這個病，只是我借機會公開這個病，以前我收入算平均，但現在（戶口）很久沒見過有加號，今年只拍過快餐店廣告和錄音，幸好自己有積穀防饑。」

有傳楊千嬅跟Eason爭奪紅館檔期，Eason直言：「冇爭過，我都忘記了自己的跨年個唱，未知幾時補辦，大家今年能否開騷都未知，我還聽說紅館2021年的檔期，已幾乎滿額了，優先讓2019年取消演出的單位補辦，但我的問題是湊不夠檔期，申請日子好長，要30至40日期，才足夠完成25場演出。」

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（即時娛樂）