延續張國榮不朽金曲 3首全新MV今推出 (18:28)

環球唱片今年將已故巨星張國榮（哥哥），於環球年代的經典名作，斥資製作全新紀念專輯 《REVISIT》，數碼專輯已於10月16日全球上架，實體唱片則於10月17日上市。《REVISIT》全碟14首作品，當中包括10首經典新編，今天（20日）分別推出另外3首全新MV，包括：《寂寞有害 Ancient Boutique》 、 《我（永遠都愛）The Reprise》 和 《路過蜻蜓 Piano in the Attic》 。

《寂寞有害 Ancient Boutique》原曲來自張國榮《陪你倒數》大碟，並由哥哥親自作曲。當年為哥哥編曲的Gary Tong表示：「原來的編曲已很好聽，要重添新意不易。」《寂》經過新編後，節奏依舊強勁，導演6號希望藉舞步向哥哥致敬，並帶出音樂傳承的意思，他表示：「輕快的節拍令我聯想到，可以邀請一班新生代舞者去演繹這首歌曲，由編舞者Kelvin Lam和4位舞者對此曲的全新詮釋，MV內最希望大家體會哥哥的藝術生命一直在傳承，從沒離去，舞蹈裏一些動作，也是對不同時期哥哥的經典作出致敬。」

《路過蜻蜓 Piano in the Attic》原曲來自2000年專輯《Untitled》，歌曲配合哥哥細膩的唱腔，展現出成熟釋懷的情感。MV取景地方的靈感來自哥哥以往的MV及電影畫面的場景，配合香港及日本歌迷珍藏照片及演唱會影像，帶「哥迷」重回偶像演藝歷程。

《我（永遠都愛）The Reprise》是收錄於2000年《大熱》專輯《我》的國語版。《我》的國語和粵語版兩個版本殊途同歸，展現哥哥的真性情。MV以原曲《我》的MV畫面，加上哥哥的照片，配以簡約色彩及歌詞，重新剪輯而成，令樂迷重新細味曲中意境。

（即時娛樂）