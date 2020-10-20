落選港姐廖慧儀爆被跟蹤恐嚇 舊愛反罵：前所未見佢咁絕情 (21:22)

有「狂野空姐」稱號的落選港姐廖慧儀，近日其男友Sam自爆被分手後，事件一度涉及無綫藝人孔德賢（Danny），事後Danny已否認自己是第三者。

廖慧儀今日在社交平台發文，大爆近日遭人跟蹤及恐嚇騷擾，矛頭直指Sam。她留言：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我EMAIL。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走，捕我落堂，炸我WHATSAPP講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話比（畀）我打到我電話無電，出POST說我不是話要比（畀）世人公審我，我被人鬧唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個POST唔係自己出，係ACCOUNT被人HACK左（咗），再搵朋友食死貓，扮到事不關己，扮呀（阿）妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚呢啲唔係愛既（嘅）表現。你要既（嘅）解決方法我已經一早做左（咗），相已經DEL左（咗），唔該你唔好再騷擾我打搞我、我朋友同我屋企人其實好多野（嘢）已經可以報警處理。但諗下（吓）點解我被你擾騷左（咗）一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻撃，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」

Sam今晚亦於社交平台公開回應，大爆他與廖慧儀曾復合了兩日，又直認全日打幾百個電話給女方，可是想不到廖慧儀如此絕情，之前送花及寫信，無非想廖慧儀回憶起年半的關係，「但佢既（嘅）絕情係我前所未見，而佢嘅絕情令我明白到佢係一個已經踏足左（咗）娛樂圈嘅人，係食娛樂圈飯嘅人，我亦係一個圈外人，從此我哋係兩個唔同世界嘅人」。最後，Sam表明不會再回應任何問題，希望事情可以告一段落。

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（即時娛樂）