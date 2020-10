next

苟芸慧(苟姑娘)和老公陸漢洋結婚2周年,兩公婆撐枱腳慶祝,齊齊在網上放閃曬幸福。苟芸慧留言:「2nd year ~ 今年有不少難關,但感恩有你,btw 有冇人話你愈來愈靚仔?@william_lmp_lok(陸漢洋) 😏🌹 #2020 #anniversary #thankful」

陸漢洋亦在老婆苟芸慧帖文內留言「你是我的幸福,謝謝你的愛。有好多人話:『你老婆越來越靚女』❤️」,之後又以老公視角為苟芸慧影相,並寫上「#2yrsanniversary Thank you my love. #520993334」,當中數字意思是「我愛你苟苟,生生世世」,相當sweet。

(即時娛樂)