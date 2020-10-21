疫情反覆照開騷 楊千嬅紅館跨年演唱會門票11‧5開售 (15:50)

楊千嬅將於12月23日至26日，以及12月31日至明年1月1日舉行6場《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》，THE CLUB將於10月30日至11月3日進行優先訂票，門票將於11月5日起公開發售。主辦單位與千嬅協商後，將捐出演唱會部分收益予母親的抉擇、香港現場演出及制作行業協會。

新冠肺炎疫情持續，千嬅日前為個唱拍攝海報時坦言︰「近年發生很多未能估計的事情，沒想到站在舞台上唱歌也會是很困難的事。雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事仍然相信自己的能力及夢想。這條路不易行，但我已行了25年，所以用一個演唱會紀錄自己過去難忘的事。人生中有不少喜樂和眼淚，今次是一個跨年騷，雖然有時看不清前路，但自己要相信及有動力。我仍然相信有心跳就有希望，想將這個正能量帶出來。在我25年演藝生涯中，最值得回憶是所有搏命的過程。其實我是一個超癲的人，決定做一件事就一定要到做為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，有些朋友叫我不用那麼搏命，但人生最有意義的不是得到過程，而是很實在地活着，這個滿足感好大！即使跌到周身瘀傷，或是成績未如理想，起碼有去做過，因為曾經有做過，也需要好大的勇氣。」

千嬅近日除了拍攝「千言‧慢煮」外，也同時在灌錄唱片。她說︰「再錄唱片像重回以前做女時的心情。我是個幾無譜的人，但又要守規矩，今次終於試試由自己去做一張唱片，這是我25周年的一本紀念冊。唱片已做了幾個月，我一直都在工作中，大家不要以為我轉行去做私房菜，我自覺人生有不少缺陷，希望在疫情時做些事，令自己有滿足感！」

《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》不設售票處售票，公眾須經網上平台或電話購票。入場觀眾必須配合紅館戴口罩、量體溫及分隔而座等要求。因應疫情安排，觀眾將於演出日前兩星期才能取得實體門票。鑑於疫情仍然反覆，是次演唱會將根據疫情發展而作出相應安排，詳情請留意主辦單位官方平台的公告。

（即時娛樂）