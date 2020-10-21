【孝順女】鄭秀文為年邁母親按摩 手勢唔專業用愛心搭夠 (16:15)

鄭秀文（Sammi）向來是個孝順女，有感年老的爸媽在疫情下請按摩師回家也有風險，遂親自為他們按摩。Sammi在社交平台上載她為母親按摩時的片段，留言︰「手勢一定遠不及專業按摩師傅，用愛心搭夠。疫情之下，年邁爸媽都不能隨便讓人回家按摩，（年紀大感染風險高）， 幸好媽媽也ok我的不專業按摩。能做的不多唯有默默陪伴。Lucky走了就更覺要趁一切還在。父母年紀越大我的體會就越多，珍惜就是最好的疼愛。大家再忙也要記得抽時間關心父母，有時打一個電話也是好的。媽媽腰間ok有肉地。這個月不用工作，只得這些生活點滴可分享。」

Sammi亦趁疫情稍為緩和，為相識多年的好友張崇德慶生。她分享了與張崇基、張崇德的合照，留言︰「Happy birthday 崇德。昨晚為崇德慶祝生日。跟崇基崇德相識廿多年，變的是他都有兒女了，不變的是每次見面大家都能暢所欲言，而且信仰相同，大家都能明白彼此的信仰想法，以及每個決定的背後理念。也慶祝崇基之前推出了一隻個人唱片。崇德，happy birthday！珍惜，廿幾年喇 ，識於微時的我們。崇德現在主力做製作，大家如果有需要製作可以找他。其實崇基崇德不是孖生的，崇基比崇德大兩年，大孖細孖只是我們為他們改的花名。」

（即時娛樂）