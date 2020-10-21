【婚禮保密】準新娘余香凝無否認大肚：有好消息會公布 (18:01)

【今日直擊】余香凝（Jennifer）日前驚爆婚訊，有指她是奉子成婚，今日她出席劇集宣傳活動時，刻意以闊身襯衣配長裙示人。

余香凝受訪時被問到有否妊娠反應作嘔作悶，她說：「冇嘔，我身體好健康，雖然現在疫情下，但我不悶，好多事務要處理。（是否怕胎兒小器，未到時候公布？）知道大家好關心我，有好消息我會向大家公布，我都大個女，就快結婚，之前經常在訪問中表示希望30歲前結婚生仔，其實結婚也會計劃，若果有好消息會公布。」

有指她下月14日在半島酒店舉行婚宴，余香凝避談此事，表示想保護圈外未婚夫（陸政渡），希望婚事保持低調和簡單，「婚禮時間、日期及地點都不想講，加上疫情關係，不會大排筵席，只是想開心食餐就算。（會否請舊愛陳家樂出席婚宴？）還未想到賓客名單」。她更澄清未婚夫不是金融才俊，但想保護對方工作，不想談及太多；她拒談跟未婚夫的相識經過，亦不回應去年同遊希臘的男子是否未婚夫，「求婚過程好簡單，兩個人的事，兩個人知道就得。婚前婚後會繼續工作，我太喜愛工作，想做演員做到老，就算演媽媽、嫲嫲角色亦冇問題，老公超級支持我工作，我都畀老公爆分」。

（即時娛樂）